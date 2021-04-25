Главный тренер «Оттавы» рассказал, кто, кроме Анисимова, мог стать запасным голкипером

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит рассказал, кто, кроме российского форварда Артёма Анисимова, мог стать запасным голкипером в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:4).
«У нас никого не осталось, многие в этот момент вспомнили бы о нашем тренере вратарей Заке Бирке, который играл в НХЛ, но в своё время у него было три операции на бедре плюс травмировано ухо, так что это был не вариант. Знаю, что Пьер Дорион сыграл в воротах в любительском матче на Рождество пару лет назад, так что мы думали об этом варианте. Тяжёлая ситуация. Арти надел форму и был готов выйти на лёд», — сказал Ди Джей Смит.
Напомним, что на предматчевой раскатке повреждение получил голкипер Антон Форсберг, а во втором периоде травмировался Мэтт Мюррей. Вместо него на лёд вышел Маркус Хогберг, а его сменщиком сделали Артёма Анисимова.
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