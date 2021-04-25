Главный тренер «Оттавы» рассказал, кто, кроме Анисимова, мог стать запасным голкипером

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит рассказал, кто, кроме российского форварда Артёма Анисимова, мог стать запасным голкипером в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:4).



«У нас никого не осталось, многие в этот момент вспомнили бы о нашем тренере вратарей Заке Бирке, который играл в НХЛ, но в своё время у него было три операции на бедре плюс травмировано ухо, так что это был не вариант. Знаю, что Пьер Дорион сыграл в воротах в любительском матче на Рождество пару лет назад, так что мы думали об этом варианте. Тяжёлая ситуация. Арти надел форму и был готов выйти на лёд», — сказал Ди Джей Смит.



Напомним, что на предматчевой раскатке повреждение получил голкипер Антон Форсберг, а во втором периоде травмировался Мэтт Мюррей. Вместо него на лёд вышел Маркус Хогберг, а его сменщиком сделали Артёма Анисимова.

Уникальный случай в НХЛ! Русского нападающего переодели во вратарскую форму во время матча «Оттава» потеряла двух голкиперов, и Артём Анисимов был готов выйти на лёд, если потребуется.