Третьяк: если вводим в КХЛ потолок зарплат, надо ограничить траты на легионеров

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о том, что нужно ограничить траты на легионеров клубам КХЛ.
«Пока у нас вопрос по лимиту не стоит. Но, если уж вводим потолок зарплат, возможно, надо ограничить траты на легионеров. 150 млн рублей на контракты иностранцев в одной команде. Я всегда буду заботиться о российских игроках, о кандидатах в сборную и готов отстаивать их интересы. Надо доверять своим», — цитирует Третьяка ТАСС.
Напомним, что в марте прошлого года Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил изменения в регламенте в части потолка и пола заработных плат. С сезона-2020/2021 установлен жёсткий «потолок заработных плат» — 900 млн рублей.
Также с сезона-2020/2021 установлен «пол заработных плат» — не менее 270 млн рублей должно быть фактически потрачено за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистов.
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