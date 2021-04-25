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Источник: Олег Ли продлил контракт с «Сибирью»

Источник: Олег Ли продлил контракт с «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Сибири» Олег Ли продлил контракт с клубом, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Как сообщает источник, новосибирский клуб в ближайшее время официально объявит о подписании однолетнего соглашения с форвардом.

Напомним, что контракт Ли с «Сибирью» рассчитан до 30 апреля 2021 года.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Олег Ли провёл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 очко: забросил 17 шайб и отдал 14 результативных передач.

Ранее форвард выступал в КХЛ за «Ладу», «Амур», СКА и «Ак Барс».

Текущий сезон КХЛ «Сибирь» завершила на девятом месте в таблице Восточной конференции и четвёртый раз за последние пять лет не вышла в плей-офф.

Нынешний сезон КХЛ не закончен. В финале Кубка Гагарина встречаются ЦСКА и «Авангард». После четырёх матчей в серии ничья — 2-2.

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