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Толчинский набрал 100-е очко в КХЛ в четвёртом финальном матче КХЛ с ЦСКА

В четвёртом финальном матче плей-офф КХЛ Сергей Толчинский вместе с Корбаном Найтом ассистировали Климу Костину, забросившему вторую шайбу команды. Это очко стало для Толчинского 100-м в КХЛ.

На 44-й минуте Толчинский отдал передачу Найту, который стоял спиной к воротам. Тот в касание отправил её на пятак, где броском сходу Клим Костин сравнял счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В текущем сезоне форвард провёл 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 46 очков: забросил 1 шайб и отдал 31 результативную передачу. В Кубке Гагарина у нападающего 19 очков (5+14) в 19 играх.

Ранее в Континентальной хоккейной лиге Толчинский выступал за ЦСКА.

Напомним, что после четырёх матчей счёт в серии – 2-2. Следующая игра состоится в Москве 26 апреля в 19:30 мск.