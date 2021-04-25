Четыре клуба интересуются лучшим бомбардиром КХЛ среди защитников Уайдманом

Несколько клубов КХЛ интересуются американским защитником «Торпедо» Крисом Уайдманом.
В переходе 31-летнего хоккеиста заинтересованы «Ак Барс», СКА, «Локомотив» и «Спартак», сообщает Metaratings.ru. При этом сам игрок сообщил руководству нижегородцев, что рассматривает возвращение в НХЛ, где он является свободным агентом.
Контракт игрока с «Торпедо» действует до 30 апреля 2021 года. Он является неограниченно свободным агентом. Прошедший сезон стал дебютным для Уайдмана в КХЛ. По итогам регулярного чемпионата Уайдман стал лучшим бомбардиром среди защитников – на его счету 41 (9+32) очко при показателе полезности «0». Всего он провёл 59 матчей в регулярке КХЛ и четыре матча в плей-офф, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности «-4».
В НХЛ Уайдман играл за «Оттаву» с 2015 по 2018 год, сезон-2018/2019 заканчивал в «Эдмонтоне» и «Флориде».
- 25 апреля 2021
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