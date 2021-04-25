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Справедлива ли дисквалификация Шалунова на пятый матч финала Кубка Гагарина?

Справедлива ли дисквалификация Шалунова на пятый матч финала Кубка Гагарина?
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов дисквалифицирован на один матч после удаления до конца игры во вчерашней встрече с омским «Авангардом» в финале Кубка Гагарина.

Напомним, Шалунов во втором периоде въехал в голову Андрею Стасю. Игрока омичей после этого доставили в больницу. Кроме того, Шалунов подвергнут денежному штрафу. Таким образом, форвард армейцев пропустит завтрашний, пятый матч финальной серии Кубка Гагарина.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: справедливо ли решение спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ дисквалифицировать Шалунова на один матч?

Пройти опрос можно на Quiz

Напомним, армейцы накануне заработали в сумме 60 минут штрафа, а «Авангард» в общей сложности 20 минут играл в большинстве. Омичи удалились всего трижды.

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