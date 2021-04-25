«Филадельфия» вызвала Замулу из АХЛ

«Филадельфия Флайерз» вернула в свою основу российского защитника Егора Замулу, вызвав его из своего фарм-клуба «Лихай Вэлли Фантомс».



Об этом клуб сообщил в своём «твиттере». Вместе с Замулой из команды АХЛ вызван шведский вратарь Феликс Сандстрём.



Замула присоединился к «Филадельфии» в 2018 году, не будучи задрафтованным в НХЛ. В предыдущем сезоне Егор защищал цвета клуба WHL «Калгари Хитмен» и записал на свой счёт 28 (7+21) баллов.



Замула – воспитанник челябинского хоккея, также играл в молодёжном составе магнитогорского «Металлурга». Вместе с молодёжной сборной России завоевал серебро на чемпионате мира 2020 года.