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«Филадельфия» вызвала Замулу из АХЛ

«Филадельфия» вызвала Замулу из АХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Филадельфия Флайерз» вернула в свою основу российского защитника Егора Замулу, вызвав его из своего фарм-клуба «Лихай Вэлли Фантомс».

Об этом клуб сообщил в своём «твиттере». Вместе с Замулой из команды АХЛ вызван шведский вратарь Феликс Сандстрём.

Замула присоединился к «Филадельфии» в 2018 году, не будучи задрафтованным в НХЛ. В предыдущем сезоне Егор защищал цвета клуба WHL «Калгари Хитмен» и записал на свой счёт 28 (7+21) баллов.

Замула – воспитанник челябинского хоккея, также играл в молодёжном составе магнитогорского «Металлурга». Вместе с молодёжной сборной России завоевал серебро на чемпионате мира 2020 года.

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