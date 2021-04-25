«Дайте нам ещё Каски, Буше и Найта!» Разин — о слухах о переходе в «Северсталь» Доуса

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин саркастически отреагировал на информацию о том, что в команду может перейти нападающий «Ак Барса» Найджел Доус.



«Дайте нам в «Северсталь» ещё Каски, Буше и Найта!» – написал специалист в «сториз» своего «инстаграма».



Ранее сообщалось, что, помимо Доуса, «Ак Барс» могу покинуть Станислав Галиев, Стефан да Коста, Харри Песонен и Микаэль Викстранд.

36-летний Найджел Доус перешёл в «Ак Барс» в прошлом году. За казанский клуб сыграл 47 матчей в регулярном чемпионате (набрал 43 очка) и 14 в плей-офф (6 набранных очков). Ранее выступал за «Барыс» и «Автомобилист». Всего в КХЛ провёл 608 игр и набрал 550 (293+257) очков.