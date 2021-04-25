ЦСКА попрощался с ледовым дворцом спорта перед его сносом

ЦСКА попрощался с ледовым дворцом спорта на Ленинградском проспекте в Москве. Дворец вскоре будет снесён, а на его месте должны построить новую многофункциональную арену.



25 апреля для болельщиков было организовано массовое катание на льду дворца, в котором приняли участие игроки клуба ВХЛ «Звезда» и клуба МХЛ «Красная Армия». После этого состоялся товарищеский матч между командами «Красные» и «Синие», которые были составлены из болельщиков и игроков армейского клуба, сообщает ЦСКА на своём сайте.



От «Звезды» в матче выступали, в частности, Александр Самойлов, Иван Силаев, Сергей Лапин, Евгений Каницкий, Семён Луговяк, Дмитрий Юшкевич, от «Красной Армии» — Кирилл Самсонов, Дмитрий Зуган, Егор Кузьминов, Данила Хулапов, Александр Шапошников, Роман Калиниченко. Матч закончился со счётом 10:10, после чего команды провели серию буллитов, по итогам которой победу одержали «Красные».

По окончании матча болельщики собрались на площади перед дворцом и вместе попрощались с ним.

Фото: ХК ЦСКА

Ледовый спортивный комплекс ЦСКА открылся 21 сентября 1991 года и вмещает 5 500 зрителей. До его появления армейцы выступали во Дворце спорта имени Ленина (ныне МСА «Лужники») и на катке «Сокольники». Спорткомплекс на Ленинградском проспекте был основной площадкой ЦСКА вплоть до сезона 2018/2019, когда армейцы переехали в «ЦСКА-Арену», на которой команда проводит матчи КХЛ. В ЛДС ЦСКА с 2009 года выступали «Красная Армия» и «Звезда».