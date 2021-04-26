Куинн — о Лафренье: мы многого требуем от молодого игрока. Порой даже слишком многого

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мыслями об игре форварда команды Алекси Лафренье.

«Я говорил с ним о непростой ситуации, с которой ему приходится сталкиваться, потому что от 19-летнего парня ждут игры на уровне 24-летнего нападающего, потому что он выходит на лёд в ключевые моменты. Мы многого требуем от молодого игрока. Порой даже слишком многого.

Хотел бы отметить один момент: сейчас он лучше понимает, как нужно играть в атаке, чем месяц назад. Думаю, что он вышел на уровень НХЛ. Он должен понять, что тут совсем другой смысл вкладывается в понятие «упорный труд». Это главное, чему должен научиться молодой хоккеист, попав в лигу. Он это понял, и поэтому в последнее время добился значительного успеха.

Мне очень нравится, что он внимателен, хочет учиться, стремится понять, как нужно играть в тех или иных эпизодах, чтобы стать универсальным хоккеистом. И однажды у него это получится.

У него есть характер. Но он не зазнается. Он знает, что хорош, но понимает, что добьётся успеха, только если будет работать. Только так он сможет стать великим хоккеистом. У него для этого всё есть", — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ на русском языке.