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Передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало», у Зибанеджада 3 гола

Передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало», у Зибанеджада 3 гола
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

За «Рейнджерс» хет-триком отличился Мика Зибанеджад, дубль на счету Каапа Какко и ещё один гол забил Кевин Руни. Российские нападающие Артемий Панарин отметился результативной передачей. На счету Павла Бучневича две результативные передачи. Форвард Виталий Кравцов не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 29 бросков.

За «Баффало» забивали Джефф Скиннер, Виктор Олофссон и Кейси Миттельштадт.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 апреля 2021, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Зибанеджад (Лафренье, Линдгрен) – 04:49' (5x5)   1:1 Скиннер (Миллер, Брайсон) – 06:16' (5x5)   2:1 Какко (Фокс, Хитил) – 12:02' (5x5)   3:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 17:10' (5x4)   4:1 Зибанеджад (Бучневич, Фокс) – 22:05' (5x5)   4:2 Олофссон (Райнхарт, Миттельштадт) – 34:47' (5x4)   5:2 Какко (Бучневич, Джонс) – 47:06' (5x4)   5:3 Райнхарт (Далин, Токарски) – 50:34' (5x5)   6:3 Руни (Хауден) – 59:05' (en)
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