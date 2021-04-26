Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад, оформивший хет-трик с «Баффало», стал 1-й звездой дня НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад, оформивший хет-трик с «Баффало», стал 1-й звездой дня НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

НХЛ на своём официальном сайте подвела итоги игрового дня.

Третьей звездой стал нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру. Форвард «лётчиков» оформил дубль на предпоследней минуте гостевого матча с «Нью-Джерси Дэвилз», сравняв счёт и переведя встречу в овертайм. В серии буллитов Жиру реализовал свою попытку. «Филадельфия» одержала победу со счётом 4:3.

Вторая звезда – вратарь «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри. Канадский голкипер оформил шат-аут в домашней встрече с «Бостон Брюинз», отразив все 30 бросков. «Пингвины» переиграли «мишек» со счётом 1:0.

Первой звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Шведский форвард оформил хет-трик в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:3). На его счету победная шайба.

Передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало», у Зибанеджада 3 гола
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021