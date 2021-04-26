Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад, оформивший хет-трик с «Баффало», стал 1-й звездой дня НХЛ

НХЛ на своём официальном сайте подвела итоги игрового дня.



Третьей звездой стал нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру. Форвард «лётчиков» оформил дубль на предпоследней минуте гостевого матча с «Нью-Джерси Дэвилз», сравняв счёт и переведя встречу в овертайм. В серии буллитов Жиру реализовал свою попытку. «Филадельфия» одержала победу со счётом 4:3.



Вторая звезда – вратарь «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри. Канадский голкипер оформил шат-аут в домашней встрече с «Бостон Брюинз», отразив все 30 бросков. «Пингвины» переиграли «мишек» со счётом 1:0.



Первой звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Шведский форвард оформил хет-трик в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:3). На его счету победная шайба.

Передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало», у Зибанеджада 3 гола