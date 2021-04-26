Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад, оформивший хет-трик с «Баффало», стал 1-й звездой дня НХЛ
НХЛ на своём официальном сайте подвела итоги игрового дня.
Третьей звездой стал нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру. Форвард «лётчиков» оформил дубль на предпоследней минуте гостевого матча с «Нью-Джерси Дэвилз», сравняв счёт и переведя встречу в овертайм. В серии буллитов Жиру реализовал свою попытку. «Филадельфия» одержала победу со счётом 4:3.
Вторая звезда – вратарь «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри. Канадский голкипер оформил шат-аут в домашней встрече с «Бостон Брюинз», отразив все 30 бросков. «Пингвины» переиграли «мишек» со счётом 1:0.
Первой звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Шведский форвард оформил хет-трик в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:3). На его счету победная шайба.
Передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало», у Зибанеджада 3 гола
Рекомендуем вам
- 26 апреля 2021
-
12:00
-
11:59
-
11:47
-
11:24
-
11:00
-
10:40
-
10:15
-
09:58
-
09:46
-
09:08
-
08:43
-
04:40
-
03:53
-
03:29
-
03:02
-
02:30
-
02:13
-
02:01
-
01:18
- 25 апреля 2021
-
23:43
-
23:29
-
22:46
-
22:10
-
22:10
-
21:44
-
21:09
-
20:58
-
20:44
-
20:36
-
19:57
-
19:46
-
19:34
-
19:19
-
18:21
-
18:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам