«Сибирь» объявила о продлении контракта со вторым снайпером команды Олегом Ли

Нападающий «Сибири» Олег Ли продлил контракт с клубом, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



Отмечается, что новосибирский клуб подписал однолетнее соглашение с российским форвардом.



Напомним, что прежний контракт Ли с «Сибирью» был рассчитан до 30 апреля 2021 года.



В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Олег Ли провёл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 очко: забросил 17 шайб и отдал 14 результативных передач.



Ранее форвард выступал в КХЛ за «Ладу», «Амур», СКА и «Ак Барс».



Текущий сезон КХЛ «Сибирь» завершила на девятом месте в таблице Восточной конференции и четвёртый раз за последние пять лет не вышла в плей-офф.



В финале Кубка Гагарина встречаются ЦСКА и «Авангард». После четырёх матчей в серии ничья — 2-2.

«Сибирь» продлила контракты с Ермаковым, Яковлевым и Сетдиковым