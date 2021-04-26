«Сибирь» объявила о продлении контракта со вторым снайпером команды Олегом Ли

Нападающий «Сибири» Олег Ли продлил контракт с клубом, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Отмечается, что новосибирский клуб подписал однолетнее соглашение с российским форвардом.
Напомним, что прежний контракт Ли с «Сибирью» был рассчитан до 30 апреля 2021 года.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Олег Ли провёл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 очко: забросил 17 шайб и отдал 14 результативных передач.
Ранее форвард выступал в КХЛ за «Ладу», «Амур», СКА и «Ак Барс».
Текущий сезон КХЛ «Сибирь» завершила на девятом месте в таблице Восточной конференции и четвёртый раз за последние пять лет не вышла в плей-офф.
В финале Кубка Гагарина встречаются ЦСКА и «Авангард». После четырёх матчей в серии ничья — 2-2.
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