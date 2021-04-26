Гендиректор «Югры» объяснил, почему в КХЛ выступают «Динамо» Р и «Куньлунь», а не «Югра»

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко подвёл итоги триумфального хоккейного сезона для клуба из Ханты-Мансийска.
«За счёт чего удалось так легко забрать сезон? Нет, это видимая лёгкость. ВХЛ — очень конкурентная лига, многие специалисты отмечают, что она даже более непредсказуемая, чем КХЛ. Плюс на лидера у всех соперников сверхнастрой, так что с «Югрой» в ВХЛ жестко конкурировали.
Бюджет у нашего клуба лишь третий-пятый в лиге? Да, по финансам мы не были лидером ВХЛ, но, надеюсь, стали им в соотношении «цена-качество». В прессе уже говорил о том, что если система работы в профессиональном спортивном клубе налажена, то обязательно приходит результат. Это о менеджменте «Югры», тренерском штабе, игроках, персонале, болельщиках.
Прославленные эксперты задают в СМИ вопрос: почему в КХЛ играют зарубежные поставщики очков «Динамо» Рига и «Куньлунь», но не играет переросшая ВХЛ «Югра»? Наш клуб благодарен всем экспертам за поддержку, за то, что они отмечают наши результаты. Но нужно понимать, что клуб КХЛ — это дорогостоящий проект, требующий очень серьёзных ресурсов, в том числе бюджетных.
Как только «Югра» будет готова к КХЛ не только с игровой точки зрения, но и со всех других, мы обязательно скажем. Такой план на перспективу у нас есть», — приводит слова Филипенко Russia-Hockey.ru.
- 26 апреля 2021
-
15:45
-
15:40
-
15:33
-
15:25
-
15:00
-
14:36
-
14:07
-
14:02
-
13:41
-
13:03
-
13:00
-
12:38
-
12:19
-
12:00
-
11:59
-
11:47
-
11:24
-
11:00
-
10:40
-
10:15
-
09:58
-
09:46
-
09:08
-
08:43
-
04:40
-
03:53
-
03:29
-
03:02
-
02:30
-
02:13
-
02:01
-
01:18
- 25 апреля 2021
-
23:43
-
23:29
-
22:46