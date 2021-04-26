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Гендиректор «Югры» объяснил, почему в КХЛ выступают «Динамо» Р и «Куньлунь», а не «Югра»

Гендиректор «Югры» объяснил, почему в КХЛ выступают «Динамо» Р и «Куньлунь», а не «Югра»
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко подвёл итоги триумфального хоккейного сезона для клуба из Ханты-Мансийска.

«За счёт чего удалось так легко забрать сезон? Нет, это видимая лёгкость. ВХЛ — очень конкурентная лига, многие специалисты отмечают, что она даже более непредсказуемая, чем КХЛ. Плюс на лидера у всех соперников сверхнастрой, так что с «Югрой» в ВХЛ жестко конкурировали.

Бюджет у нашего клуба лишь третий-пятый в лиге? Да, по финансам мы не были лидером ВХЛ, но, надеюсь, стали им в соотношении «цена-качество». В прессе уже говорил о том, что если система работы в профессиональном спортивном клубе налажена, то обязательно приходит результат. Это о менеджменте «Югры», тренерском штабе, игроках, персонале, болельщиках.

Прославленные эксперты задают в СМИ вопрос: почему в КХЛ играют зарубежные поставщики очков «Динамо» Рига и «Куньлунь», но не играет переросшая ВХЛ «Югра»? Наш клуб благодарен всем экспертам за поддержку, за то, что они отмечают наши результаты. Но нужно понимать, что клуб КХЛ — это дорогостоящий проект, требующий очень серьёзных ресурсов, в том числе бюджетных.

Как только «Югра» будет готова к КХЛ не только с игровой точки зрения, но и со всех других, мы обязательно скажем. Такой план на перспективу у нас есть», — приводит слова Филипенко Russia-Hockey.ru.

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