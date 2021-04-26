Савицкис: хотим побороться за то, чтобы Матч звёзд КХЛ в 2022 году прошёл в Риге

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о том, что Рига хочет принять Неделю звёзд хоккея в 2022 году.
«Мы бы хотели побороться за то, чтобы Матч звёзд КХЛ-2022 прошёл в Риге, но для того, чтобы выиграть этот тендер, надо выполнить определённые условия, поэтому сейчас работаем над выяснением этих условий. Можем ли мы их выполнить или нет — пока неизвестно. Но хотели бы провести мероприятие в Риге», — цитирует Савицкиса ТАСС.
Напомним, что в 2021 году Неделя звёзд хоккея должна была пройти в Риге с 16 по 24 января, но была отменена из-за эпидемиологической обстановки в стране. Ранее Рига принимала матч звёзд КХЛ в 2012 году.
Матч звёзд КХЛ проходит с 2009 года, и только четыре раза он проводился вне России: в Минске, Риге, Братиславе и Астане.
- 26 апреля 2021
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