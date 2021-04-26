Нападающий «Чикаго» завершил карьеру в 29 лет

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Эндрю Шоу завершил карьеру в возрасте 29 лет, сообщает официальный сайт клуба. В составе «Чикаго» форвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

Такое решение канадский нападающий принял после того, как получил сотрясение мозга.

«Эндрю получил еще одно сотрясение мозга 9 февраля в матче с «Даллас Старз». Несмотря на то, что он выздоровел, учитывая потенциальные долгосрочные последствия повторяющихся сотрясений мозга, мы посоветовали ему прекратить свою карьеру профессионального хоккеиста. «Блэкхокс» очень поддерживают его решение уделять первоочередное внимание его долгосрочному здоровью», – цитирует врача команды Майкла Терри официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Шоу провёл 14 матч и набрал четыре очка (2+2).