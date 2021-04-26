Куинн: возвращение Панарина в состав стало поворотным моментом в сезоне для «Рейнджерс»
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал, что возвращение форварда Артемия Панарина в состав стало переломным моментом для команды.
«В нападении мы можем быть опасными. Добавили Панарина в состав, все наши линии разные. Тот матч в Бостоне стал поворотным в сезоне», – цитирует Куинна журналист Лейси Трэфф в «твиттере».
В текущем сезоне Артемий Панарин провёл в Национальной хоккейной лиге 38 матчей и набрал 56 очков: забросил 17 шайб и отдал 39 результативных передач.
После 49 матчей «Рейнджерс» занимает пятое место в таблице Восточного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
Напомним, что Артемий Панарин выступает за «Рейнджерс» с сезона 2019/2020.
Артемий Панарин отдал 100-ю голевую передачу за «Рейнджерс»
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