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Куинн: возвращение Панарина в состав стало поворотным моментом в сезоне для «Рейнджерс»

Куинн: возвращение Панарина в состав стало поворотным моментом в сезоне для «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал, что возвращение форварда Артемия Панарина в состав стало переломным моментом для команды.

«В нападении мы можем быть опасными. Добавили Панарина в состав, все наши линии разные. Тот матч в Бостоне стал поворотным в сезоне», – цитирует Куинна журналист Лейси Трэфф в «твиттере».

В текущем сезоне Артемий Панарин провёл в Национальной хоккейной лиге 38 матчей и набрал 56 очков: забросил 17 шайб и отдал 39 результативных передач.

После 49 матчей «Рейнджерс» занимает пятое место в таблице Восточного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

Напомним, что Артемий Панарин выступает за «Рейнджерс» с сезона 2019/2020.

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