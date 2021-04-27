Стал известен состав сборной России на стартовый матч ЮЧМ-2021 с командой США

Федерация хоккея России объявила состав национальной команды России на стартовый матч юниорского чемпионата мира по хоккею со сборной США.

Вратари: Герасимюк (Бринкман);

Грудинин — Макаров, Юров — Свечков — Чибриков (К);

Иванов Г. — Коромыслов, Петров — Иванцов — Полтапов;

Сапунов — Фигурин (А), Мирошниченко — Гайдамак — Мичков;

Новиков, Меховов — Лазутин — Кателевский, Бучельников.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее на турнире сборная Беларуси разгромно проиграла Швеции (1:5), а Чехия победила Германию (3:1).