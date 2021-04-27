Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

История личных встреч сборных России и США на юниорских чемпионатах мира

История личных встреч сборных России и США на юниорских чемпионатах мира
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

27 апреля сборная России начнёт выступление на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станут хозяева мероприятия — сборная США. Начало матча — в 4:00 мск.

Сборные России и США встречались на юниорских чемпионатах мира 20 раз. Россияне выиграли 11 матчей.

ЮЧММесто проведенияСтадияСоперникиСчёт
ЮЧМ-1999ГерманияГруппаРоссия — США2:1
ЮЧМ-2000ШвейцарияГруппаРоссия — США5:1
ЮЧМ-2002СловакияФинальный раундРоссия — США1:3
ЮЧМ-2003РоссияМатч за 3-е местоРоссия — США6:3
ЮЧМ-2004БеларусьФиналРоссия — США3:2
ЮЧМ-2006ШвецияГруппаРоссия — США2:4
ЮЧМ-2007ФинляндияГруппаРоссия — США5:3
ЮЧМ-2007ФинляндияФиналРоссия — США6:5
ЮЧМ-2008РоссияПолуфиналРоссия — США3:1
ЮЧМ-2009СШАГруппаРоссия — США6:5
ЮЧМ-2009СШАФиналРоссия — США0:5
ЮЧМ-2011ГерманияГруппаРоссия — США3:4
ЮЧМ-2013РоссияГруппаРоссия — США4:3
ЮЧМ-2013РоссияПолуфиналРоссия — США3:4Б
ЮЧМ-2015ШвейцарияГруппаРоссия — США3:1
ЮЧМ-2016СШАГруппаРоссия — США2:8
ЮЧМ-2017СловакияГруппаРоссия — США4:5
ЮЧМ-2018РоссияЧетвертьфиналРоссия — США1:5
ЮЧМ-2019ШвецияГруппаРоссия — США3:6
ЮЧМ-2019ШвецияПолуфиналРоссия — США3:2

Напомним, юниорский чемпионат мира – 2021 начнётся 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Календарь ЮЧМ-2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021