История личных встреч сборных России и США на юниорских чемпионатах мира
27 апреля сборная России начнёт выступление на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станут хозяева мероприятия — сборная США. Начало матча — в 4:00 мск.
Сборные России и США встречались на юниорских чемпионатах мира 20 раз. Россияне выиграли 11 матчей.
|ЮЧМ
|Место проведения
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|ЮЧМ-1999
|Германия
|Группа
|Россия — США
|2:1
|ЮЧМ-2000
|Швейцария
|Группа
|Россия — США
|5:1
|ЮЧМ-2002
|Словакия
|Финальный раунд
|Россия — США
|1:3
|ЮЧМ-2003
|Россия
|Матч за 3-е место
|Россия — США
|6:3
|ЮЧМ-2004
|Беларусь
|Финал
|Россия — США
|3:2
|ЮЧМ-2006
|Швеция
|Группа
|Россия — США
|2:4
|ЮЧМ-2007
|Финляндия
|Группа
|Россия — США
|5:3
|ЮЧМ-2007
|Финляндия
|Финал
|Россия — США
|6:5
|ЮЧМ-2008
|Россия
|Полуфинал
|Россия — США
|3:1
|ЮЧМ-2009
|США
|Группа
|Россия — США
|6:5
|ЮЧМ-2009
|США
|Финал
|Россия — США
|0:5
|ЮЧМ-2011
|Германия
|Группа
|Россия — США
|3:4
|ЮЧМ-2013
|Россия
|Группа
|Россия — США
|4:3
|ЮЧМ-2013
|Россия
|Полуфинал
|Россия — США
|3:4Б
|ЮЧМ-2015
|Швейцария
|Группа
|Россия — США
|3:1
|ЮЧМ-2016
|США
|Группа
|Россия — США
|2:8
|ЮЧМ-2017
|Словакия
|Группа
|Россия — США
|4:5
|ЮЧМ-2018
|Россия
|Четвертьфинал
|Россия — США
|1:5
|ЮЧМ-2019
|Швеция
|Группа
|Россия — США
|3:6
|ЮЧМ-2019
|Швеция
|Полуфинал
|Россия — США
|3:2
Напомним, юниорский чемпионат мира – 2021 начнётся 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
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