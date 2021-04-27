История личных встреч сборных России и США на юниорских чемпионатах мира

27 апреля сборная России начнёт выступление на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станут хозяева мероприятия — сборная США. Начало матча — в 4:00 мск.

Сборные России и США встречались на юниорских чемпионатах мира 20 раз. Россияне выиграли 11 матчей.

ЮЧМ Место проведения Стадия Соперники Счёт ЮЧМ-1999 Германия Группа Россия — США 2:1 ЮЧМ-2000 Швейцария Группа Россия — США 5:1 ЮЧМ-2002 Словакия Финальный раунд Россия — США 1:3 ЮЧМ-2003 Россия Матч за 3-е место Россия — США 6:3 ЮЧМ-2004 Беларусь Финал Россия — США 3:2 ЮЧМ-2006 Швеция Группа Россия — США 2:4 ЮЧМ-2007 Финляндия Группа Россия — США 5:3 ЮЧМ-2007 Финляндия Финал Россия — США 6:5 ЮЧМ-2008 Россия Полуфинал Россия — США 3:1 ЮЧМ-2009 США Группа Россия — США 6:5 ЮЧМ-2009 США Финал Россия — США 0:5 ЮЧМ-2011 Германия Группа Россия — США 3:4 ЮЧМ-2013 Россия Группа Россия — США 4:3 ЮЧМ-2013 Россия Полуфинал Россия — США 3:4Б ЮЧМ-2015 Швейцария Группа Россия — США 3:1 ЮЧМ-2016 США Группа Россия — США 2:8 ЮЧМ-2017 Словакия Группа Россия — США 4:5 ЮЧМ-2018 Россия Четвертьфинал Россия — США 1:5 ЮЧМ-2019 Швеция Группа Россия — США 3:6 ЮЧМ-2019 Швеция Полуфинал Россия — США 3:2

Напомним, юниорский чемпионат мира – 2021 начнётся 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.