Владимир Тарасенко забил четвёртый гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Колорадо Эвеланш».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче – 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Для россиянина этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 9 результативных передач в 22 играх при коэффициенте полезности «-6». Всего в НХЛ Тарасенко провёл 529 матчей, в которых забил 218 голов и сделал 223 результативные передачи.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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