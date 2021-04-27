Гол Владимира Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть Колорадо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Брэйден Шенн, Дэвид Перрон, Роберт Томас и российский нападающий Владимир Тарасенко. Нападающий Иван Барбашёв не отметился результативными действиями. Единственную шайбу за «Колорадо» забросил Натан Маккиннон. Российский форвард Валерий Ничушкин очков в этой встрече не набрал.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.