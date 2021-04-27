Гол Владимира Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть Колорадо»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей забивали Брэйден Шенн, Дэвид Перрон, Роберт Томас и российский нападающий Владимир Тарасенко. Нападающий Иван Барбашёв не отметился результативными действиями. Единственную шайбу за «Колорадо» забросил Натан Маккиннон. Российский форвард Валерий Ничушкин очков в этой встрече не набрал.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2021, вторник. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Тарасенко (Крюг, Хоффман) – 09:25' (5x4) 2:0 Шенн (О'Райлли, Перрон) – 13:34' (5x5) 3:0 Перрон (Фолк, О'Райлли) – 27:02' (5x5) 3:1 Маккиннон (Ландеског, Бураковски) – 28:24' (5x4) 4:1 Томас (Перрон, Сканделла) – 30:53' (5x5)
Рекомендуем вам
- 27 апреля 2021
-
05:22
-
04:41
-
04:35
-
04:32
-
04:27
-
04:21
-
03:22
-
02:53
-
02:42
-
02:33
-
02:26
-
02:14
-
01:26
-
01:00
-
00:00
- 26 апреля 2021
-
23:26
-
23:11
-
22:50
-
22:47
-
22:40
-
22:34
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:16
-
22:02
-
21:44
-
21:00
-
20:58
-
20:53
-
20:34
-
20:29
-
20:05
-
19:55
-
19:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам