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Гол Владимира Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть Колорадо»

Гол Владимира Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Брэйден Шенн, Дэвид Перрон, Роберт Томас и российский нападающий Владимир Тарасенко. Нападающий Иван Барбашёв не отметился результативными действиями. Единственную шайбу за «Колорадо» забросил Натан Маккиннон. Российский форвард Валерий Ничушкин очков в этой встрече не набрал.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2021, вторник. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Тарасенко (Крюг, Хоффман) – 09:25' (5x4)   2:0 Шенн (О'Райлли, Перрон) – 13:34' (5x5)   3:0 Перрон (Фолк, О'Райлли) – 27:02' (5x5)   3:1 Маккиннон (Ландеског, Бураковски) – 28:24' (5x4)   4:1 Томас (Перрон, Сканделла) – 30:53' (5x5)
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