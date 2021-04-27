«Даллас» в овертайме обыграл «Каролину», шайба на счету Гурьянова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома в овертайме обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отмелись Джо Павелски, Джейсон Дикинсон, Денис Гурьянов и Джейми Бенн. Российский форвард за 16.33 на площадке пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

За «Каролину» голы забили Макс Маккормик, Джейкоб Славин и Яни Хаканпяя. Нападающий Андрей Свечников за 19.49 на льду трижды бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

«Старз» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Харрикейнз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 28 апреля команды проведут между собой, затем «Даллас» 30 апреля на выезде сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Каролина» в этот же день примет «Детройт Ред Уингз».