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«Даллас» в овертайме обыграл «Каролину», шайба на счету Гурьянова

«Даллас» в овертайме обыграл «Каролину», шайба на счету Гурьянова
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома в овертайме обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отмелись Джо Павелски, Джейсон Дикинсон, Денис Гурьянов и Джейми Бенн. Российский форвард за 16.33 на площадке пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

За «Каролину» голы забили Макс Маккормик, Джейкоб Славин и Яни Хаканпяя. Нападающий Андрей Свечников за 19.49 на льду трижды бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

«Старз» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Харрикейнз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 28 апреля команды проведут между собой, затем «Даллас» 30 апреля на выезде сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Каролина» в этот же день примет «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2021, вторник. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Павелски (Робертсон, Бенн) – 01:19' (5x4)   2:0 Дикинсон (Линделль, Бенн) – 16:59' (5x5)   2:1 Маккормик (Гики, Пакетт) – 33:24' (5x5)   2:2 Славин (Ахо, Нидеррайтер) – 36:28' (5x5)   3:2 Гурьянов (Бенн) – 37:04' (5x5)   3:3 Хаканпяя (Гики, Стаал) – 55:46' (5x5)   4:3 Бенн (Робертсон) – 62:44' (3x3)
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