«Даллас» в овертайме обыграл «Каролину», шайба на счету Гурьянова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома в овертайме обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отмелись Джо Павелски, Джейсон Дикинсон, Денис Гурьянов и Джейми Бенн. Российский форвард за 16.33 на площадке пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
За «Каролину» голы забили Макс Маккормик, Джейкоб Славин и Яни Хаканпяя. Нападающий Андрей Свечников за 19.49 на льду трижды бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».
«Старз» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Харрикейнз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 28 апреля команды проведут между собой, затем «Даллас» 30 апреля на выезде сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Каролина» в этот же день примет «Детройт Ред Уингз».
- 27 апреля 2021
-
05:22
-
04:41
-
04:35
-
04:32
-
04:27
-
04:21
-
03:22
-
02:53
-
02:42
-
02:33
-
02:26
-
02:14
-
01:26
-
01:00
-
00:00
- 26 апреля 2021
-
23:26
-
23:11
-
22:50
-
22:47
-
22:40
-
22:34
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:16
-
22:02
-
21:44
-
21:00
-
20:58
-
20:53
-
20:34
-
20:29
-
20:05
-
19:55
-
19:37