«Эдмонтон» разгромил «Виннипег» благодаря хет-трику Макдэвида

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде разгромил «Виннипег Джетс» со счётом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Чиассон, Конор Макдэвид (3), Леон Драйзайтль и Дарнелл Нурс. Российский защитник Дмитрий Куликов за 18.23 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

За «Виннипег» единственный гол забил Марк Шайфли.

«Ойлерз» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Джетс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 29 апреля команды проведут между собой, затем «Эдмонтон» 30 апреля и 2 мая примет «Калгари Флэймз», а «Виннипег» 1 мая на выезде сыграет с «Монреаль Канадиенс».