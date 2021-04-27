«Эдмонтон» разгромил «Виннипег» благодаря хет-трику Макдэвида
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде разгромил «Виннипег Джетс» со счётом 6:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Чиассон, Конор Макдэвид (3), Леон Драйзайтль и Дарнелл Нурс. Российский защитник Дмитрий Куликов за 18.23 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».
За «Виннипег» единственный гол забил Марк Шайфли.
«Ойлерз» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Джетс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 29 апреля команды проведут между собой, затем «Эдмонтон» 30 апреля и 2 мая примет «Калгари Флэймз», а «Виннипег» 1 мая на выезде сыграет с «Монреаль Канадиенс».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2021, вторник. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Чиассон (Ларссон, Драйзайтль) – 16:22' (5x5) 0:2 Макдэвид (Бэрри) – 18:31' (5x5) 0:3 Макдэвид (Кагун) – 23:35' (5x5) 0:4 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс) – 31:40' (5x5) 0:5 Нурс (Пульюярви, Макдэвид) – 33:18' (5x5) 1:5 Шайфли (Штястны, Уилер) – 35:06' (5x4) 1:6 Макдэвид – 36:30' (5x5)
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