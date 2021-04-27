Сборная Швейцарии обыграла Латвию на юниорском чемпионате мира

На юниорском чемпионате мира по хоккею Сборная Швейцарии обыграла Латвию со счётом 4:2. Встреча прошла на стадионе Чилдренс Хелс Стар-центр (Плейно, США).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лиан Биксель (2), Ликит Райхле и Луис Робин. За Латвию голы забили Данс Лочмелис и Анри Равинскис.

В рамках группы А команды провели свои первые матчи на турнире. Следующим соперником Швейцарии станет сборная Беларуси (28 апреля), а латвийцы сыграют с командой Канады (29 апреля). Также в группе А выступает сборная Швеции. В группе В играют команды России, США, Чехии, Финляндии и Германии. Ранее на турнире шведы разгромили белорусов, а чехи обыграли немцев.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США.