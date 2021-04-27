«Анахайм» проиграл «Лос-Анджелесу» и потерпел 5-е поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Анахайм» со счётом 4:1. «Дакс» потерпели пятое поражение подряд в сезоне.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Уокер, Мики Андерсон, Дастин Браун и Тревор Мур. За «Анахайм» единственный гол забил Джейми Драйсдейл. Российски форвард Александр Волков за 11.34 на площадке результативных действий не совершил.

«Кингз» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Дакс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч команды проведут между собой 29 апреля, а затем «Кингз» и «Дакс» сыграют в Анахайме 1 и 2 мая.

Ранее в рамках игрового дня «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 4:1, одну из шайб забросил российский форвард Яков Тренин.