«Анахайм» проиграл «Лос-Анджелесу» и потерпел 5-е поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Анахайм» со счётом 4:1. «Дакс» потерпели пятое поражение подряд в сезоне.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Уокер, Мики Андерсон, Дастин Браун и Тревор Мур. За «Анахайм» единственный гол забил Джейми Драйсдейл. Российски форвард Александр Волков за 11.34 на площадке результативных действий не совершил.
«Кингз» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Дакс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч команды проведут между собой 29 апреля, а затем «Кингз» и «Дакс» сыграют в Анахайме 1 и 2 мая.
Ранее в рамках игрового дня «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 4:1, одну из шайб забросил российский форвард Яков Тренин.
- 27 апреля 2021
-
08:30
-
08:14
-
08:13
-
07:58
-
07:55
-
07:54
-
07:50
-
07:38
-
07:31
-
07:20
-
07:10
-
06:56
-
06:50
-
06:28
-
06:18
-
06:11
-
05:30
-
05:22
-
04:41
-
04:35
-
04:32
-
04:27
-
04:21
-
03:22
-
02:53
-
02:42
-
02:33
-
02:26
-
02:14
-
01:26
-
01:00
-
00:00
- 26 апреля 2021
-
23:26
-
23:11
-
22:50