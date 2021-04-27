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«Анахайм» проиграл «Лос-Анджелесу» и потерпел 5-е поражение подряд

«Анахайм» проиграл «Лос-Анджелесу» и потерпел 5-е поражение подряд
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Анахайм» со счётом 4:1. «Дакс» потерпели пятое поражение подряд в сезоне.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Уокер, Мики Андерсон, Дастин Браун и Тревор Мур. За «Анахайм» единственный гол забил Джейми Драйсдейл. Российски форвард Александр Волков за 11.34 на площадке результативных действий не совершил.

«Кингз» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Дакс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч команды проведут между собой 29 апреля, а затем «Кингз» и «Дакс» сыграют в Анахайме 1 и 2 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2021, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Уокер (Браун, Копитар) – 05:19' (5x5)   2:0 Андерсон (Атанасиу, Лемье) – 10:34' (5x5)   2:1 Драйсдейл (Хайнен, Фаулер) – 23:03' (5x5)   3:1 Браун – 58:57' (en)   4:1 Мур (Кемпе) – 59:29' (en)

Ранее в рамках игрового дня «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 4:1, одну из шайб забросил российский форвард Яков Тренин.

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