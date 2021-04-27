«Сан-Хосе» победил «Аризону», Барабанов забросил шайбу в дебютном матче

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Аризону Койотс» со счётом 6:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ноа Грегор, Брент Бёрнс, Логан Кутюр, Эрик Карлссон, Александр Барабанов и Эвандер Кейн. Российский форвард в дебютном матче за 17.15 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2». Защитник Иван Кныжов за 15.55 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «+1».
За «Аризону» голы забили Майкл Бантинг, Клейтон Келлер и Джейкоб Чикран (2). Защитник Илья Любушкин за 16.39 сделал один бросок по воротам и заработал показатель полезности «-1».
Следующий матч 29 апреля команды проведут между собой, затем «Сан-Хосе» 1 и 2 мая на выезде сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Аризона» в эти же даты примет «Вегас Голден Найтс».
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