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«Сан-Хосе» победил «Аризону», Барабанов забросил шайбу в дебютном матче

«Сан-Хосе» победил «Аризону», Барабанов забросил шайбу в дебютном матче
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Аризону Койотс» со счётом 6:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ноа Грегор, Брент Бёрнс, Логан Кутюр, Эрик Карлссон, Александр Барабанов и Эвандер Кейн. Российский форвард в дебютном матче за 17.15 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2». Защитник Иван Кныжов за 15.55 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «+1».

За «Аризону» голы забили Майкл Бантинг, Клейтон Келлер и Джейкоб Чикран (2). Защитник Илья Любушкин за 16.39 сделал один бросок по воротам и заработал показатель полезности «-1».

Следующий матч 29 апреля команды проведут между собой, затем «Сан-Хосе» 1 и 2 мая на выезде сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Аризона» в эти же даты примет «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2021, вторник. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Грегор – 00:17' (5x5)   2:0 Бёрнс (Гертл, Кейн) – 03:07' (5x5)   3:0 Кутюр (Пэтерин, Майер) – 21:54' (5x5)   4:0 Карлссон (Кейн) – 23:19' (5x5)   4:1 Бантинг (Чикран, Шмальц) – 24:43' (5x5)   4:2 Келлер (Шмальц, Бантинг) – 30:05' (5x5)   4:3 Чикран (Голигоски, Хэйден) – 42:02' (5x5)   5:3 Барабанов (Кейн) – 51:17' (5x5)   5:4 Чикран – 55:16' (5x5)   6:4 Кейн (Ферраро) – 59:51' (en)
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