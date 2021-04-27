Драйзайтль стал самым результативным игроком из Германии в истории НХЛ
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль стал самым результативным игроком из Германии в истории Национальной хоккейной лиги.
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» Драйзайтль забросил шайбу и сделал результативную передачу. Таким образом, на счету Драйзайтля стало 488 (191+297) очков в 468 встречах Национальной хоккейной лиги.
Драйзайтль обогнал по набранным очкам Марко Штурма, выступавшего в НХЛ с 1997 по 2012 год. Штурм за 938 матчей набрал 487 (242+245) очков.
Драйзайтль также является рекордсменом среди немецких хоккеистов по количеству результативных передач в НХЛ, а Штурм удерживает лидерство по числу голов.
Напомним, встреча завершилась разгромной победой «Эдмонтона» со счётом 6:1.
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