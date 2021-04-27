Драйзайтль стал самым результативным игроком из Германии в истории НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль стал самым результативным игроком из Германии в истории Национальной хоккейной лиги.



В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» Драйзайтль забросил шайбу и сделал результативную передачу. Таким образом, на счету Драйзайтля стало 488 (191+297) очков в 468 встречах Национальной хоккейной лиги.



Драйзайтль обогнал по набранным очкам Марко Штурма, выступавшего в НХЛ с 1997 по 2012 год. Штурм за 938 матчей набрал 487 (242+245) очков.



Драйзайтль также является рекордсменом среди немецких хоккеистов по количеству результативных передач в НХЛ, а Штурм удерживает лидерство по числу голов.

Напомним, встреча завершилась разгромной победой «Эдмонтона» со счётом 6:1.