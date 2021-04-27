Мичков выкинул за борт американца, Россия с флагом праздновала победу над США. Лучшие фото

27 апреля в Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» сборная России в овертайме обыграла команду США со счётом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5.

Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещёв прокомментировал победу сборной России над командой США на юниорском чемпионате мира.



«Неоднозначная игра, первый период был не за нами, далее мы внесли коррективы и в итоге нашли свою игру. Поменяли вратаря? Первый вратарь волновался, так получилось, что нам пришлось его поменять, это был ключевой момент матча. Не хочу выделять ни Чибрикова, ни кого-то ещё. Мы играли одним целым. Все, кто выходил на лёд, сработали», – передаёт слова Лещёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Лучшие кадры с матча Россия — США — в фотоподборке «Чемпионата».