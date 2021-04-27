«Уже сейчас можно сказать, что мы выиграем ЮЧМ» Бадюков — о победе России в матче с США

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ Алексей Бадюков прокомментировал победу юниорской сборной России в стартовом матче ЮЧМ-2021 со сборной США (7:6 ОТ).

«Сложилось такое впечатление, что команды играли без вратарей. Понятное дело, что по скоростям американцы хорошо начали эту игру и действовали довольно продуктивно. Но сила нашей сборной сыграла свою роль.



По сравнению со взрослым чемпионатом мира очень яркие впечатления. Много заброшенных шайб — красивая сказка. У нас и без того сильный состав на этот чемпионат мира. Самое главное, что сравнялись по скоростям с американцами. Красавцы — что сказать! Более важна не победа, а камбэк с 5:1. Лишний раз доказали, что всё возможно. Главное — поверить в партнёра. В плане психологии — это очень важный шаг для нашей сборной.



Думаю, уже сейчас можно сказать, что мы выиграем этот ЧМ. Мы — фавориты. У нас очень сильное поколение — Мичков, например. Урожайный год», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.