Умер экс-защитник и тренер системы «Металлурга» Юрий Исаев

27 апреля ушёл из жизни экс-защитник магнитогорского «Металлурга» и бывший тренер молодёжной команды «Стальные Лисы», которая выступает в МХЛ, Юрий Алексеевич Исаев, сообщает официальный сайт магнитогорского клуба.

Воспитанник магнитогорского хоккея выступал за «Металлург» во Второй и Первой лигах чемпионатов СССР, забросив за команду 69 шайб. За челябинский «Трактор» защитник принимал участие в 57 матчах чемпионата СССР, где забил один гол и отдал одну передачу.

В регулярных чемпионатах России за «Металлург» сыграл 179 встреч, забил 22 гола и отдал столько же результативных передач. В плей-офф у Исаева 27 матчей, одна заброшенная шайба и две передачи.

В качестве главного тренера молодёжной команды Юрий Алексеевич стал победителем Кубка Харламова, а также серебряным и бронзовым призёром турнира.