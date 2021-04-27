Умер экс-защитник и тренер системы «Металлурга» Юрий Исаев

27 апреля ушёл из жизни экс-защитник магнитогорского «Металлурга» и бывший тренер молодёжной команды «Стальные Лисы», которая выступает в МХЛ, Юрий Алексеевич Исаев, сообщает официальный сайт магнитогорского клуба.
Воспитанник магнитогорского хоккея выступал за «Металлург» во Второй и Первой лигах чемпионатов СССР, забросив за команду 69 шайб. За челябинский «Трактор» защитник принимал участие в 57 матчах чемпионата СССР, где забил один гол и отдал одну передачу.
В регулярных чемпионатах России за «Металлург» сыграл 179 встреч, забил 22 гола и отдал столько же результативных передач. В плей-офф у Исаева 27 матчей, одна заброшенная шайба и две передачи.
В качестве главного тренера молодёжной команды Юрий Алексеевич стал победителем Кубка Харламова, а также серебряным и бронзовым призёром турнира.
- 27 апреля 2021
-
17:30
-
17:04
-
17:00
-
16:57
-
16:37
-
16:25
-
16:16
-
15:42
-
15:00
-
14:57
-
14:31
-
13:50
-
13:30
-
12:52
-
12:45
-
12:43
-
12:02
-
12:00
-
11:42
-
11:27
-
11:10
-
10:54
-
10:22
-
10:18
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
08:55
-
08:37
-
08:30
-
08:14
-
08:13