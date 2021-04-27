Главный тренер «Сент-Луиса»: Тарасенко — очень умный парень, знает, куда идти и что делать

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Беруби поделился мнением об игре форварда команды россиянина Владимира Тарасенко.

«Это габаритный форвард с очень хорошими руками. Он очень хорош вблизи ворот. Идёт на пятачок, находится в эпицентре событий и понимает, где может произойти гол. Он очень умный парень. Знает, куда идти и что делать. И посмотрите на лучших бомбардиров НХЛ при игре в большинстве. Они тоже, как и Тарасенко, уже на автомате в самые важные моменты лезут на пятачок. Да, есть пара парней, как вот Александр Овечкин, которые в большинстве стреляют из своего офиса, с фирменной точки. Но остальные ребята в основном ищут свою удачу именно возле ворот», – цитирует Беруби официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне Тарасенко провёл 22 матча в НХЛ и набрал 13 очков за результативность: забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач.