«Накажем, не переживайте». Избитый экс-хоккеист системы ЦСКА рассказал о нападении

Экс-хоккеист системы ЦСКА Кевин Антипов рассказал о нападении, предположительно актёром Александром Палем.

«Накажем, не переживайте. Готовлюсь к операции. Всё будет хорошо, выйду крепким, сильным. На видео всё видно, их было трое. Били ли ногами? Да, били», — сказал Антипов «Пятому каналу».

Напомним, на бывшего хоккеиста системы ЦСКА Кевина Антипова напали трое неизвестных, когда тот возвращался с празднования дня рождения своего отца. Он смог рассмотреть лицо одного из злоумышленников. По его словам, он узнал нападавшего — им был Александр Паль.

У спортсмена диагностировали перелом правой скулы. Для того чтобы исправить дефект, медики челюстно-лицевой хирургии назначили пластическую операцию. После этого Антипов останется в клинике для восстановления — это займёт около семи дней.