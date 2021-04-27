Адвокат Пелагеи: Телегин претендует на все гонорары, полученные группой за три года брака

Адвокат певицы Пелагеи Филипп Рябченко рассказал, что заседание суда по делу о разделе имущества между нападающим ЦСКА Иваном Телегиным и его бывшей женой перенесено на 3 июня.
«Заседание перенесли на 3 июня, так как в суд до сих пор не поступила часть ответов на многочисленные запросы Телегина по доходам от выступлений и съёмок Пелагеи. Хоккеист претендует на все гонорары, полученные группой за три года брака с артисткой», — цитирует Рябченко «Стархит».
Сообщается, что хоккеист скрыл от бавшей жены 30 млн, полученных за продажу квартиры.
Телегин и Пелагея поженились в 2016 году, у них есть дочь Таисия. Пара объявила о расставании в конце 2019 года.
В текущем сезоне КХЛ нападающий провёл 35 матчей в регулярном чемпионате и 21 — в плей-офф. Всего у форварда 16 очков в сезоне.
- 27 апреля 2021
-
23:19
-
23:00
-
22:51
-
22:43
-
22:35
-
22:30
-
22:22
-
22:01
-
21:50
-
21:23
-
21:00
-
20:52
-
20:41
-
20:10
-
19:44
-
19:38
-
19:31
-
19:25
-
18:23
-
18:19
-
17:30
-
17:04
-
17:00
-
16:57
-
16:37
-
16:25
-
16:16
-
15:42
-
15:00
-
14:57
-
14:31
-
13:50
-
13:30
-
12:52
-
12:45