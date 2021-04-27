Адвокат Пелагеи: Телегин претендует на все гонорары, полученные группой за три года брака

Адвокат певицы Пелагеи Филипп Рябченко рассказал, что заседание суда по делу о разделе имущества между нападающим ЦСКА Иваном Телегиным и его бывшей женой перенесено на 3 июня.

«Заседание перенесли на 3 июня, так как в суд до сих пор не поступила часть ответов на многочисленные запросы Телегина по доходам от выступлений и съёмок Пелагеи. Хоккеист претендует на все гонорары, полученные группой за три года брака с артисткой», — цитирует Рябченко «Стархит».

Сообщается, что хоккеист скрыл от бавшей жены 30 млн, полученных за продажу квартиры.

Телегин и Пелагея поженились в 2016 году, у них есть дочь Таисия. Пара объявила о расставании в конце 2019 года.

В текущем сезоне КХЛ нападающий провёл 35 матчей в регулярном чемпионате и 21 — в плей-офф. Всего у форварда 16 очков в сезоне.