Голевая передача Орлова и шат-аут Ванечека принесли «Вашингтону» победу над «Айлендерс»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась минимальной победой «столичных» со счётом 1:0.
Заброшенная шайба форварда «Вашингтона» Даниэля Спронга на 2-й минуте встречи с передачи Дмитрия Орлова стала единственной в этом матче.
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провёл на льду 14 минут 22 секунды и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «+1». Защитник Дмитрий Орлов, отдавший голевую передачу, заработал 16-й (7+9) балл за результативность. Александр Овечкин вновь не принимал участия в матче, продолжая залечивать травму.
Второй шат-аут в сезоне оформил голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек, отразивший все 18 бросков. Его визави из «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 броска из 33.
«Вашингтон Кэпиталз», набрав 68 очков в 49 встречах, является лидером в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» (63) – на 3-м месте.
В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду одержал победу с минимальным счётом над «Детройт Ред Уингз» по буллитам – 1:0.
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