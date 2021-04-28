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Видеообзор матча Финляндия – Россия на юниорском чемпионате мира – 2021

Видеообзор матча Финляндия – Россия на юниорском чемпионате мира – 2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» состоялся матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею – 2021 (U18) между сборными Финляндии и России. Встреча завершилась победой номинальных хозяев льда по буллитам – 4:3.

Турнирная таблица юниорского чемпионата мира

К концу основного времени матча сборная России вела с комфортным преимуществом в две шайбы – 3:1. За российскую команду дублем отметился Фёдор Свечков, ещё один гол на счету капитана Никиты Чибрикова. За Финляндию же отличился Саму Салминен. Однако за несколько минут до финальной сирены Вилле Койвунен сократил отставание до минимума, а затем в формате «6 на 5» Cаму Туомаала сравнял счёт в матче, переведя игру в овертайм. Победителя удалось выявить лишь в серии штрафных бросков, в которой сильнее оказались хоккеисты финской команды.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ФХР в YouTube.

Первое поражение России на ЮЧМ. Пропустили две шайбы за 69 секунд и проиграли по буллитам
Финские хоккеисты спаслись в самом конце третьего периода. Их камбэк начался с тяжёлой травмы Оливера Капанена.
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