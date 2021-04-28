Первое поражение России на ЮЧМ. Пропустили две шайбы за 69 секунд и проиграли по буллитам

В ночь с понедельника на вторник по московскому времени сборная России невероятным образом стартовала на юниорском чемпионате мира, который начался в штате Техас. На льду «Комерика-центра» подопечные Альберта Лещёва совершили потрясающий камбэк во встрече с хозяевами турнира – командой США. После первого периода россияне проигрывали звёздно-полосатым со счётом 1:3. Спустя всего четыре минуты после начала второго отрезка положение россиян стало выглядеть в разы хуже, ведь наши парни горели уже в четыре шайбы – 1:5. Но затем за дело взялись записные лидеры российской сборной – Матвей Мичков и Иван Мирошниченко оформили по дублю, вернув национальную команду в игру. В овертайме отличился капитан команды Никита Чибриков, принеся сборной России важнейшую победу в этом драматичном матче.

После матчей первого игрового дня российская команда расположилась на втором месте в своём квинтете. Первое место оккупировали чешские хоккеисты, в основное время с большим запасом по игре сломившие сопротивление сборной Германии (3:1). Победившие в овертайме россияне уступали чехам одно очко, а американцы отправились на третье место в группе, имея один набранный балл в своём активе. Команда Финляндии в стартовый день ЮЧМ на лёд не выходила, и сегодняшний матч со сборной России стал для неё дебютом на нынешнем турнире.

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На пресс-конференции после яркого успеха в матче с США (7:6 ОТ) главный тренер российской сборной честно высказался о ключевом эпизоде в победном камбэке. На 22-й минуте встречи после точного броска Итана Страки (счёт стал 1:4) тренерский штаб россиян произвёл замену голкипера – на последнем рубеже появился Валерий Бринкман, сменивший откровенно слабо сыгравшего Кирилла Герасимюка. Бринкман удачно вошёл в игру, а россияне, пусть и не сразу, сумели переломить ход неудачно складывавшейся встречи.

«Неоднозначная игра, первый период был не за нами, далее мы внесли коррективы и в итоге нашли свою игру. Поменяли вратаря? Первый вратарь волновался, так получилось, что нам пришлось его поменять, это был ключевой момент матча. Не хочу выделять ни Чибрикова, ни кого-то ещё. Мы были единым целым. Все, кто выходил на лёд, сработали», – признал после матча Лещёв.

Неудивительно, что в заявке на матч с Финляндией Герасимюка не оказалось вовсе. Место в воротах занял Сергей Иванов, а получивший непредвиденную нагрузку в стартовой встрече Бринкман снова оказался резервным вратарём. Значительные изменения произошли и среди полевых игроков в сравнении с тем вариантом сочетаний, который начинал матч с командой США. Первую тройку нападения образовали Иван Мирошниченко, Фёдор Свечков и Данила Юров, а второе звено составили сразу трое представителей системы СКА – Чибриков, Данила Лазутин и Мичков.

Первый голевой момент россияне создали уже на пятой минуте стартовой трети, когда роскошный шанс открыть счёт в матче упустил Свечков. Перед Фёдором был уже абсолютно пустой угол ворот, но в последний момент его бросок успел заблокировать игрок финской команды. Следом соперник показал, что россиянам нужно максимально аккуратно действовать в плане удалений. В своём первом большинстве в матче финны устроили настоящий обстрел ворот Иванова – за две минуты представители страны Суоми нанесли пять бросков в створ, но россиянам удалось отбиться во многом благодаря отличным действиям 17-летнего голкипера.

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Спустя всего несколько минут россияне отличились уже при игре в равных составах. После отличного перехвата в исполнении Юрова в средней зоне Мирошниченко по центру продвинулся к воротам, далее скинул шайбу чуть левее, откуда Свечков резким броском поразил цель. Со второй попытки форвард «Лады» всё-таки поразил ворота Аку Коскенвуо в первом периоде. Под занавес отрезка финны получили второе в матче большинство, но на сей раз россияне отбились без видимых проблем.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

А вот старт второго периода нашим парням откровенно не удался. С первой же смены финские хоккеисты рьяно взялись за дело, им удалась затяжная позиционная атака, которая увенчалась дальним броском Вильями Юусолы от синей линии – Саму Салминен удачно сыграл на пятаке, подправив шайбу в ворота Иванова. Для Сергея пропущенная шайба стала первой на мировом первенстве. В этой ситуации у голкипера не было никаких шансов помочь своей команде.

Российские хоккеисты моментально пришли в себя после холодного душа на старте периода и очень быстро вернули себе преимущество. Финны совершили грубейшую ошибку у своих ворот, позволив Чибрикову нанести бросок — получилось под самую штангу. Капитан сборной России отличился во втором матче кряду, заодно догнав Мирошниченко и Мичкова в гонке снайперов. Буквально в следующей смене мог и должен был забивать Дмитрий Кателевский, но, убежав на рандеву с финским голкипером, россиянин не смог пробить его в ближнем бою.

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Отдельно хотелось бы остановиться на отвратительном качестве показа турнира. На протяжении большей части второго периода американские телевизионщики жили в параллельной реальности, пытаясь убедить всех зрителей, что это финны ведут 2:1, а не россияне. Неправильный счёт на графике продержался в трансляции больше 15 минут, прежде чем ошибка была исправлена. И это уже не говоря о таких мелочах жизни, как практически абсолютное отсутствие повторов заброшенных шайб и показа времени оштрафованных хоккеистов. Порой складывалось такое впечатление, что наблюдаешь за первенством двора, а не за крупнейшим соревнованием среди лучших юниоров планеты.

Более-менее наладить показ матча американцам удалось только к концу периода – и это совпало с потрясающей игрой в исполнении поймавшего кураж Юрова. Воспитанник магнитогорского «Металлурга» забрался в зону атаки вдоль правого борта, роскошно обыграл защитника и сделал передачу на пятак, откуда Свечков низом направил шайбу в ворота. Фёдор оформил дубль, благодаря чему стал уже четвёртым игроком в составе сборной России с двумя шайбами на турнире.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Третий период омрачил несчастный случай с игроком сборной Финляндии. Нападающий финнов Оливер Капанен ударился головой о борт и покинул лёд на носилках. Эпизод выглядел просто жутко — и нам остаётся только пожелать здоровья Оливеру. Травма партнёра могла добить молодых финнов в психологическом плане, но этого не произошло. Наоборот, в конце основного времени им удалось перевернуть ход матча и перевести игру в овертайм. Вполне возможно, что негативным образом на российской команде сказались две игры за два дня. В конце матча подопечные Лещёва слишком сильно вжались в свою зону и выстоять не смогли. С интервалом в 69 секунд отличились Вилле Койвунен и Саму Туомаала.

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Овертайм превратился в длительное испытание для российской команды. Из пяти минут в дополнительном отрезке четыре россияне провели в меньшинстве. Дважды удалился Свечков, который едва не превратился из героя встречи в её антигероя. Однако россияне смогли подстраховать Фёдора и дважды отбились в численном недокомплекте. Голкипер Иванов завершил матч с 52 отражёнными бросками — и на буллиты его уже не хватило. В серии послематчевых бросков точнее оказались финны. Россияне не реализовали ни одной попытки и потерпели первое поражение на мировом первенстве.