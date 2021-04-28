«Каролина» разгромила «Даллас», у Свечникова три результативные передачи

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграла «Даллас Старз» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал (2), Себастьян Ахо, Макс Маккормик и Нино Нидеррайтер. Российский форвард Андрей Свечников за 16.35 на площадке записал на свой счёт три результативные передачи.

За «Даллас» единственный гол забил Джейсон Робертсон. Российский голкипер Антон Худобин совершил 25 сейвов из 30. Нападающий Денис Гурьянов за 14.20 на льду три раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».

Следующий матч 30 апреля «Каролина» проведёт дома с «Детройт Ред Уингз», а «Даллас» в этот же день на выезде сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».