Канада не оставила шансов Швеции на ЮЧМ-2021, победив 12:1

В Плейно (США) на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» состоялся матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею (U-18) между сборными Канады и Швеции.

Канадцы разгромили соперника со счётом 12:1. В составе победителей голами отметились Шейн Райт (3), Брэндт Кларк (2), Бретт Харрисон, Франческо Пинелли, Нолан Аллан, Райан Уинтертон, Мэйсон Мактавиш, Уайатт Джонстон и Логан Стэнковен. За Швецию единственный гол забил Симон Форсмарк.

В матче первого игрового дня шведы обыграли сборную Беларуси со счётом 5:1, для канадцев игра со Швецией стала первой на турнире. В группе А кроме Канады и Швеции выступают команды из Беларуси, Швейцарии и Латвии.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.