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Канада не оставила шансов Швеции на ЮЧМ-2021, победив 12:1

Канада не оставила шансов Швеции на ЮЧМ-2021, победив 12:1
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

В Плейно (США) на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» состоялся матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею (U-18) между сборными Канады и Швеции.

Канадцы разгромили соперника со счётом 12:1. В составе победителей голами отметились Шейн Райт (3), Брэндт Кларк (2), Бретт Харрисон, Франческо Пинелли, Нолан Аллан, Райан Уинтертон, Мэйсон Мактавиш, Уайатт Джонстон и Логан Стэнковен. За Швецию единственный гол забил Симон Форсмарк.

В матче первого игрового дня шведы обыграли сборную Беларуси со счётом 5:1, для канадцев игра со Швецией стала первой на турнире. В группе А кроме Канады и Швеции выступают команды из Беларуси, Швейцарии и Латвии.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

U18 ЧМ-2021. Группа A
28 апреля 2021, среда. 04:00 МСК
Швеция U18
Окончен
1 : 12
Канада U18
0:1 Райт (Кларк, Гюнтер) – 05:19' (5x4)   0:2 Кларк (Пинелли) – 10:43' (5x5)   0:3 Харрисон (Бедард) – 12:14' (5x5)   0:4 Пинелли (Стэнковен, Рулетт) – 13:29' (5x5)   0:5 Райт (Отманн, Кларк) – 20:30' (5x5)   0:6 Аллан (Гюнтер) – 24:00' (5x5)   0:7 Уинтертон (Джонстон) – 26:04' (5x5)   0:8 Райт (Матье) – 38:57' (4x5)   0:9 Мактавиш (Кулеманс) – 43:52' (5x5)   0:10 Кларк (Стиллман, Пинелли) – 47:16' (5x5)   1:10 Форсмарк – 51:17' (5x5)   1:11 Джонстон (Рулетт) – 52:37' (5x5)   1:12 Стэнковен (Мактавиш) – 55:21' (5x5)
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