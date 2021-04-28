Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шестёркин — о победе «Рейнджерс» над «Баффало»: закономерный результат

Шестёркин — о победе «Рейнджерс» над «Баффало»: закономерный результат
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился мыслями о победе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:1).

«Я бы не сказал, что матчи даются тяжело. Наоборот, чувствуешь больше уверенности, больше доверия, стараешься действовать как можно лучше и помогать команде побеждать. Ребята проделали сегодня огромную работу. Было много заблокированных бросков, мы умно сыграли в атаке и обороне. Думаю, это был закономерный результат. Это поможет нам обрести себя и в дальнейшем продолжать борьбу за место в плей-офф.

Каждый раз, когда приходишь сюда, надеваешь эту футболку, ты стараешься показывать свои лучшие качества. Я думаю, в этом весь смысл. Стараешься каждый день делать себя лучше», — приводит слова Шестёркина официальный сайт «Нью-Йорк Рейнджерс».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021