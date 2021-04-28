Бадюков: россияне должны были доводить дело до победы. Не дотерпели в концовке

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ Алексей Бадюков прокомментировал поражение юниорской сборной России в матче ЮЧМ-2021 со сборной Финляндии (3:4 Б).

«Матч с финнами проиграли скорее из-за усталости. Сказалось несколько факторов: из-за того, что было не так много сил, ребята не дотерпели в концовке. Хотя на таком уровне все должны быстро восстанавливаться. В концовке должны были доводить дело до победы, но это юниорский чемпионат мира: финны добавили и хорошо использовали свои моменты.



Иванов неплохо провёл свою игру, потому что было очень много бросков по нашим воротам, особенно в овертайме, где два удаления Свечкова не позволили играть в свою силу. Хорошо, что ребята нашли силы обороняться два меньшинства подряд — почти весь овертайм. В игре с финнами отмечу, что мы не пропустили ни одной шайбы в меньшинстве по сравнению с игрой против американцев — во многом благодаря хорошей игре Иванова.



Юниорский чемпионат показывает, что игра волнообразная: сложно построить оборону как во взрослом хоккее, всё происходит за счёт атаки. Я бы отметил два звена, которые показали себя с хорошей и атакующей стороны: звено Юров — Свечков — Мирошниченко и второе звено Лазутина с Мичковым и Чибриковым. У нас два атакующих звена, а в обороне всё постепенно наладится по ходу турнира.



Удаления, особенно удаление Свечкова, когда он попал клюшкой по ноге, были по делу. Арбитры, учитывая, что это овертайм, могли бы как-то его пропустить, но по технологии была подножка. Сейчас не стоит разговаривать о каком-то предвзятом судействе — такого нет. Команды стараются действовать на разнице скоростей, превалирует индивидуальное мастерство. Финны были быстрее на скорости — отсюда все наши удаления», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.