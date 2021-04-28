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Игроки СКА Хелльберг, Фантенберг и Бенгтссон отказались от вызова в сборную Швеции

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Игроки СКА Хелльберг, Фантенберг и Бенгтссон отказались от вызова в сборную Швеции
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер сборной Швеции Йохан Гарпенлёв сообщил, что игрока СКА – голкипер Магнус Хелльберг, а также защитники Лукас Бенгтссон и Оскар Фантенберг – отказались от вызова в национальную команду.

Расписание матчей / Календарь игр - ЧМ по хоккею 2021

«Все эти игроки, которых сейчас нет в расположении сборной, были нам интересны. Мы делали запрос на их вызов, но они почему-то отказались. Викстранд? У нас был контакт и с ним, и, судя по всему, он также не приедет», — цитирует Гарпенлёва HockeyNews.se.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Сборная Швеции сыграет в одной группе с командами России, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Шведы первый матч на чемпионате мира проведут 22 мая, их соперником станет сборная Дании.

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