Ренни — о назначении Галлана: сборная Канады готовится к борьбе за золотые медали

Исполнительный директор Федерации хоккея Канады Том Ренни прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Жерара Галлана.
«Нам повезло, что мы опираемся на профессиональный и исполнительный опыт, который принесут все три представителя тренерского штаба во время подготовки Канады к чемпионату мира по хоккею в Латвии. Жерар и Майк Келли работали вместе как на уровне НХЛ, так и на уровне юниоров, и у них есть понимание того, что нужно, чтобы конкурировать и побеждать. Андре Туриньи дополняет их своим обширным тренерским резюме и недавним опытом работы на чемпионате мира среди юниоров. Мы считаем, что выбрали группу, которая будет опираться на сильные стороны друг друга и обеспечит исключительное лидерство при участии Роберто и группы олимпийского менеджмента, поскольку наша команда готовится к борьбе за золотую медаль», – цитирует Ренни официальный сайт Федерации хоккея Канады.
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