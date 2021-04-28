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Ренни — о назначении Галлана: сборная Канады готовится к борьбе за золотые медали

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ренни — о назначении Галлана: сборная Канады готовится к борьбе за золотые медали
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Исполнительный директор Федерации хоккея Канады Том Ренни прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Жерара Галлана.

«Нам повезло, что мы опираемся на профессиональный и исполнительный опыт, который принесут все три представителя тренерского штаба во время подготовки Канады к чемпионату мира по хоккею в Латвии. Жерар и Майк Келли работали вместе как на уровне НХЛ, так и на уровне юниоров, и у них есть понимание того, что нужно, чтобы конкурировать и побеждать. Андре Туриньи дополняет их своим обширным тренерским резюме и недавним опытом работы на чемпионате мира среди юниоров. Мы считаем, что выбрали группу, которая будет опираться на сильные стороны друг друга и обеспечит исключительное лидерство при участии Роберто и группы олимпийского менеджмента, поскольку наша команда готовится к борьбе за золотую медаль», – цитирует Ренни официальный сайт Федерации хоккея Канады.

Календарь и состав групп ЧМ-2021
Жерар Галлан будет главным тренером сборной Канады на чемпионате мира
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