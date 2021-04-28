«Флорида» обеспечила место в плей-офф НХЛ

«Флорида Пантерз» обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 7:4 и обеспечила себе место в Кубке Стэнли, сообщает официальный сайт «Пантерз».
«Флорида» второй сезон подряд и седьмой раз в истории примет участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги. После 51 матча «Пантерз» набрали 69 очков в таблице Центрального дивизиона и теперь занимают второе место. «Каролина» также обеспечила себе место в Кубке Стэнли – у «Харрикейнз» в 49 играх 71 набранное очко.
Основные претенденты на третью и четвёртую путёвки в плей-офф от Центрального дивизиона: «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нэшвилл Предаторз», «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс».
У «Тампы» 68 очков после 49 матчей, у «Нэшвилла» 56 баллов в 51 матче. «Даллас» набрал 54 очка в 49 встречах, у «Чикаго» столько же матчей, но 49 баллов.
Следующие два матча «Флорида» проведёт с «Нэшвиллом», затем сыграет с «Далласом» и дважды – с «Тампа-Бэй».
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