Шарипзянов заблокировал три броска при игре «3 на 5» в концовке встречи с ЦСКА

Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал героем концовки матча с ЦСКА.
На последних минутах шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина защитник омичей в меньшинстве, в ситуации «3 на 5», заблокировал сразу три броска в одной смене.
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
«Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии омичи обыграли московский ЦСКА со счётом 4-2. Последний раз подопечные Боба Хартли выходили в финал в 2019 году, когда уступили всё тому же ЦСКА в серии со счётом 4-0. До этого «Авангард» выходил в финал плей-офф КХЛ в 2012 году, где уступил московскому «Динамо» со счётом 4=3.
Для Дамира Шарипзянова эта победа в Кубке Гагарина стала первой в карьере. Защитник выступает в составе омской команды с 2020 года.
- 28 апреля 2021
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