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Емелин: через неделю я буду в полном порядке и продолжу карьеру

Емелин: через неделю я буду в полном порядке и продолжу карьеру
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник и капитан «Авангарда» Алексей Емелин рассказал о своём самочувствии.

«В нас никто не верил? Нас это только больше мотивировало и придавало сил. Моё самочувствие? Всё гораздо лучше, через неделю я буду в полном порядке и продолжу карьеру. Конечно, до меня доводили все эти новости, которые появлялись во время серии с Казанью. Считаю, это грязь, что-то немыслимое, такого быть не должно. Да, это было круто, что у «Авангарда» было два капитана. Это дало уверенность всей команде. Ребята всегда писали мне, звонили, всячески поддерживали, пока я находился в больнице», – сказал Емелин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, что после первого финального матча Восточной конференции с «Ак Барсом» Емелин был госпитализирован в больницу.

Ранее сообщалось, что в организме защитника были обнаружены запрещённые вещества, однако в КХЛ официальных заключений об их наличии не поступало.

Емелин: в «Авангард» никто не верил, но нас это только больше мотивировало и придавало сил
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