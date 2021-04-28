Емелин: через неделю я буду в полном порядке и продолжу карьеру

Защитник и капитан «Авангарда» Алексей Емелин рассказал о своём самочувствии.



«В нас никто не верил? Нас это только больше мотивировало и придавало сил. Моё самочувствие? Всё гораздо лучше, через неделю я буду в полном порядке и продолжу карьеру. Конечно, до меня доводили все эти новости, которые появлялись во время серии с Казанью. Считаю, это грязь, что-то немыслимое, такого быть не должно. Да, это было круто, что у «Авангарда» было два капитана. Это дало уверенность всей команде. Ребята всегда писали мне, звонили, всячески поддерживали, пока я находился в больнице», – сказал Емелин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, что после первого финального матча Восточной конференции с «Ак Барсом» Емелин был госпитализирован в больницу.



Ранее сообщалось, что в организме защитника были обнаружены запрещённые вещества, однако в КХЛ официальных заключений об их наличии не поступало.