Канарейкин: «Авангард» доказал, что является сильнейшим клубом в этом году

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился своим мнением о прошедшей финальной серии плей-офф Кубка Гагарина.



«Авангард» провёл очень хороший плей-офф, достойно выглядел. А в этой серии доказал, что является сильнейшим клубом в этом году. Четвёртая игра в этой серии была основной для армейцев: выиграли первый период, хорошо выглядели, а потом потеряли дисциплину и концентрацию. А в дальнейшем, отпустив от себя фортуну, ЦСКА не смог вернуться в серию.



Я не считал, что ЦСКА — явный фаворит серии, шансы были одинаковыми. Надо отметить, что Шарипзянов, Грудец провели сильный плей-офф. Приезд Ковальчука дал дополнительный импульс команде. Что касается Хартли, то за три года были разные результаты: хороший первый сезон, плохой прошлый сезон, вот удалось. Уже прошла полная адаптация в команде, в чемпионате», — рассказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.