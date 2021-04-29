«Как человек может быть плохим тренером и выиграть везде, где был?» Прошкин — о Хартли

Бывший российский хоккеист Виталий Прошкин рассказал о своих впечатлениях от победы «Авангарда» в Кубке Гагарина.



«Мне накал серии «Авангарда» и «Ак Барса» зашёл больше. Даже самого передергивало, а ЦСКА и «Авангард» как-то спокойно всё прошло.



Омичи заслуженно взяли Кубок Гагарина. Да даже если бы и ЦСКА взял, тоже было бы заслуженно. Это две сильные команды, каждая из них имела право на этот кубок, без вопросов.



Я не думаю, что у ЦСКА есть какие-то проблемы. На них очень сильно сказались семь игр против «Локомотива». А вот на «Авангарде» так не сказались семь игр против «Ак Барса». У меня чёткое ощущение сложилось на счёт этого.



Что касается Хартли, я с ним не работал, даже не у кого было узнать. Но по мне, лучше выигрывать с плохим тренером, чем проигрывать с хорошим. Как человек может быть плохим тренером и выиграть везде, где участвовал? В чём-то всё-таки у него есть особенность. Для каждого игрока, из всех 25-ти человек, тренер не будет хорошим, все равно будет плохим. А высказывания Кожевникова — это всё-таки неэтично. Понимаю, что ему хочется, чтобы выиграл российский тренер, но это все равно популяризация хоккея и первая большая победа Омска. Это лучше, чем если бы выиграл ЦСКА», — рассказал Прошкин корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.