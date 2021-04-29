«Ак Барс» поздравил «Авангард» с победой в Кубке Гагарина

«Ак Барс» поздравил «Авангард» с первым титулом Кубка Гагарина в истории.



В среду, 28 апреля, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходил шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Омичи одержали победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) и стали победителем Кубка Гагарина.



Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода. После передачи Оливера Каски Толчинский бросил в касание от синей линии.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ХК «Ак Барс».

«Добро пожаловать в клуб чемпионов», — обратились казанцы к «Авангарду» на официальной странице клуба в «твиттере».



Напомним, что «Ак Барс» и «Авангард» сошлись в финале восточной конференции Кубка Гагарина сезона 2020\21. Омичи оказались сильнее со счётом 4:3.



«Ак Барс» является 3-кратным обладателем Кубка Гагарина. Казанцы выигрывали титул в 2009, 2010 и 2018 годах.