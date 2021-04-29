«Показал всей России, что такое нижнекамская школа хоккея». Сергачёв поздравил Шарипзянова

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поздравил защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова с победой в Кубке Гагарина.
Поздравляю тебя и всю твою семью с этой огромной победой. Показал всей России, что такое нижнекамская школа хоккея», — написал Сергачёв на своей странице в «Инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» Михаила Сергачёва. Сергачёв — слева, Шарипзянов — справа.
Сергачёв и Шарипзянов являются уроженцами Нижнекамска и воспитанниками «Нефтехимика». Сергачёв в составе «Тампы-Бэй» стал обладателем Кубка Стэнли в 2020 году. Для Шарипзянова победа в Кубке Гагарина 2020/2021 стала первым серьёзным титулом в профессиональной карьере.
Напомним, что «Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финале плей-офф омичи переиграли московский ЦСКА со счётом 4-2.
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