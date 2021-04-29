«Авангард» 29 апреля прилетит в Омск, где состоится чествование команды

Пресс-служба «Авангарда» сообщила, что сегодня, 29 апреля, команда прилетит в Омск, после чего состоится чествование «ястребов» у строительной площадки новой арены.
«Дорогие болельщики в Омске! Команда прилетает завтра (уже сегодня, 29 апреля) в 18:00. Приезжайте встречать чемпионов в аэропорт!
В 19:00 у строительной площадки новой Арены (Лукашевича, 35) будет чествование «ястребов», ждём всех там!» — гласит сообщение пресс-службы «Авангарда» в «Твиттере».
Омский «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/2021, в шестом матче серии обыграв московский ЦСКА со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Матч проходил в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода.
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